Tarifas. Carneiro desafia Montenegro a apresentar plano para mitigar efeitos

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, defendeu esta quinta-feira que o Governo deve apresentar um plano para mitigar o impacto das tarifas norte-americanas na economia portuguesa, à semelhança do que aconteceu na altura do Brexit. A posição foi defendida à margem de uma reunião com o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro.

“É importante muito importante que Governo, tal como aconteceu com o Brexit, tenha planos preparados”, quer em Portugal quer no diálogo europeu, “para proteger setores que são especialmente postos em causa”, como o têxtil, o vestuário, o calçado, o agroalimentar e a saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O líder socialista desafiou o primeiro-ministro, Luís Montenegro a “aproveitar o debate do estado da nação para explicar o que é que está a fazer sobre esta matéria (das tarifas)”.

Segundo o líder o PS, estas tarifas geram "impactos brutais" que vão ter efeitos na inflação, no emprego, nas previsões do crescimento da economia e nas receitas do Estado.

"Eu diria que, no mínimo, é expectável que o Governo tenha uma equipa diversificada que acompanhe os vários setores de atividade para avaliar os impactos e, em função dos impactos, adotar medidas de política para mitigar os impactos", defendeu.

Questionado se considera que esse trabalho não está a ser feito, José Luís Carneiro referiu que "até agora ninguém tem informação sobre quaisquer medidas ou quaisquer iniciativa que o Governo esteja a ter neste momento".

"Mas admito que seja também reserva do trabalho do próprio Governo. O primeiro-ministro poderá explicar isso na Assembleia da República hoje, que temos o debate do estado da nação", desafiou.

No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que vai impor tarifas de 30% sobre produtos da UE a partir de 1 de agosto, numa carta endereçada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Apesar de continuar disposta a negociar, a Comissão Europeia propôs na segunda-feira aos países da União Europeia (UE) uma lista de bens importados dos Estados Unidos, num total de 72 mil milhões de euros, para taxar caso a administração norte-americana imponha tarifas recíprocas de 30%.

No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que vai impor tarifas de 30% sobre produtos da UE a partir de 1 de agosto, numa carta endereçada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.