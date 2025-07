Violência doméstica. Filho em prisão preventiva após agressões à mãe

Um homem de 41 anos, suspeito de violência doméstica contra a sua mãe, em Faro, ficou preso preventivamente, depois de ter sido interrogado hoje por um juiz, informou a PSP em comunicado.

"A vítima, uma mulher de 67 anos, apresentava sinais evidentes de agressão física, com múltiplas lesões na face e no corpo, tendo sido prontamente assistida no local por uma equipa do INEM e, posteriormente, transportada para o Hospital de Faro, onde recebeu cuidados médicos", segundo um comunicado da PSP.

A nota refere que o detido foi presente, durante a tarde de hoje, à autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação da polícia foi iniciada na terça-feira na sequência de uma denúncia telefónica, através da qual foi reportado que, numa habitação em Faro, se ouviam "gritos de socorro e expressões contendo ameaças graves", relata a PSP.

O comunicado revela que foram mobilizados de imediato meios policiais para o local, onde "os agentes constataram a veracidade da denúncia, sendo audíveis gritos e ameaças no interior da residência".

"O suspeito, filho da vítima, foi detido no local sem resistência e conduzido às instalações policiais", afirma a PSP.

A força de segurança pública chegou à conclusão que há "fortes indícios da prática de comportamentos violentos anteriores e continuados por parte do detido em relação à sua progenitora, indiciando uma situação de violência reiterada".