Antigo IP5 cortado a partir de segunda-feira na zona de Viseu

O trânsito no antigo Itinerário Principal (IP) 5 ficará cortado a partir de segunda-feira na zona de Viseu, devido à construção da nova ligação ao Parque Empresarial do Mundão, anunciou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP referiu que, "no seguimento dos trabalhos da empreitada para a construção da nova ligação ao Parque Empresarial do Mundão e para a realização dos trabalhos previstos entre os quilómetros 95 e 96 do ex-IP5, será necessário proceder-se à interdição de tráfego neste local".

O corte de tráfego irá prolongar-se até 2 de agosto, em ambos os sentidos, "de forma a garantir as condições de segurança neste itinerário", justificou.

A IP acrescentou que os desvios de trânsito estarão devidamente sinalizados e que deverão ser utilizadas as EN (estradas nacionais) 2, 16, 229.