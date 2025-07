Apenas três alunos pediram anulação da prova de Matemática do 9.º ano

Apenas três dos 114 alunos que apresentaram queixas por constrangimentos no exame de matemática do 9.º ano pediram para anular a prova. A clarificação é feita pelo Ministério da Educação, em resposta a uma pergunta da Lusa.

Tal como a Renascença avançou, em 15 escolas do país os encarregados de educação podiam pedir a anulação da prova de Matemática do 9.º ano, uma vez que um grupo restrito de alunos sofreu constrangimentos durante a sua realização, relacionados com o tempo de compensação.

Aos encarregados de educação foram dadas duas hipóteses: a anulação da prova, antes da publicação das pautas com os resultados, e a oportunidade de realizarem um novo exame na 2.ª fase, como se da 1.ª fase se tratasse, ou a validação da prova de Matemática, sem qualquer medida excecional.

