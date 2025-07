Dois detidos e apreendida droga destinada ao Boom Festival 2025

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Oliveira do Hospital, dois suspeitos de tráfico de droga e apreendeu mais de 12 tipos diferentes de droga, no âmbito da operação “MAGIC FARMS”.

Em comunicado, a PJ indica que no decorrer da operação, “foram apreendidos mais de 12 tipos diferentes de droga, substâncias origem natural e sintética, entre as quais cocaína, ketamina, MDMA, DMT, 2C-B, 3-MMC, centenas de comprimidos de ecstasy, canábis em resina (pólen), folhas de canábis (liamba), cogumelos alucinogénios e cerca de 600 selos de LSD”.

“Além de uma plantação de canábis, os suspeitos cultivavam na sua propriedade, localizada num local ermo e de difícil acesso, no concelho de Oliveira do Hospital, catos, dos quais extraíam de forma artesanal, mas em quantidades significativas, uma substância denominada mescalina”, acrescenta a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a PJ, a mescalina “tem efeitos semelhantes aos produzidos pelos ‘psicadélicos clássicos’, como LSD, que, após preparação, era colocada no mercado em forma de folhas secas e pó, ou cozinhada até obter um ponto rebuçado”.

A investigação da PJ permitiu recolher “fortes indícios de tratar-se de um grupo organizado, com cariz internacional, já com antecedentes que, em comunhão de esforços, se dedicam exclusivamente ao cultivo, preparação e venda de uma elevada variedade de produtos estupefacientes a revendedores e consumidores”, lê-se no comunicado.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, “grande parte” das drogas apreendidas destinavam-se “a ser comercializadas por um dos detidos no ‘Boom Festival 2025’, que começa hoje em Idanha-a-Nova”.