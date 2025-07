Douro reduz produção de vinho do Porto para as 75 mil pipas

A Região Demarcada do Douro vai transformar um total de 75 mil pipas de mosto em vinho do Porto nesta vindima, menos 15 mil do que no ano anterior, decidiu o conselho interprofissional da região.

O benefício de 75 mil pipas (550 litros cada) de mosto para produção de vinho do Porto foi o principal resultado do comunicado de vindima aprovado pelo conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), que esteve reunido no Peso da Régua, distrito de Vila Real. No ano passado, o quantitativo foi fixado nas 90 mil pipas, o que representa uma redução de 15 mil pipas.

"Desta reunião saiu uma decisão unânime em torno da quantidade de mosto a beneficiar para a vindima de 2025, quantidade essa que foi aprovada em 75 mil pipas", afirmou o presidente do IVDP, Gilberto Igrejas.

Para o responsável, este valor representa, sobretudo, "um sinal para a região de responsabilidade".