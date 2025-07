É preciso construir novos lares de idosos para pôr fim às listas de esperas

O presidente da Associação de Lares Privados, João Ferreira de Almeida, diz que só construindo mais lares de idosos é que vai ser possível resolver a falta de vagas.

“É uma situação que já vem de há muito tempo, não é recente. De facto, podemos dizer que a grande maioria dos lares têm a lotação completa e há uma dificuldade muito grande em conseguir a vaga”, diz João Ferreira de Almeida à Renascença.

Esta sexta-feira, o semanário Expresso revela números do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indicando que dos mais de 2.600 lares em Portugal, menos de 4% têm vagas e, em alguns casos, as listas de espera chegam aos três anos.

Para o presidente da Associação de Lares de Idosos, a solução passa pela construção de novos lares.

“Isto tudo só se resolve com a construção de mais lares, quer pelo setor social, quer pelo setor privado, com fins lucrativos, e é preciso haver incentivos para isso”, defende.

Em média, um lar custa cerca de 1.600 euros por mês, sendo a comparticipação pública de cerca de 667 euros por utente.