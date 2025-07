IGAS abre inspeção ao caso do hospital de Braga

Em causa, estão os contratos no valor de 27 milhões de euros celebrados entre o hospital e a empresa do diretor de serviço de Oftalmologia, Fernando Vaz, notícia avançada pela CNN.

Entre os contratos, confirmou a Renascença através do Portal Base, estão três ajustes diretos no valor de quase 9,4 milhões de euros celebrados entre julho de 2024 e abril de 2025 com a Iberoftal, empresa privada de Fernando Vaz, para "aquisição de serviços médicos da especialidade de oftalmologia", no serviço do qual o próprio é diretor.

Depois de contactado, o Hospital de Braga comunicou que Fernando Vaz foi afastado, com o próprio médico a avançar com um pedido de demissão, que foi aceite.

Além dos 27 milhões em contratos celebrados entre 2019 e 2025, o hospital já contratou serviços desta empresa até 2027.