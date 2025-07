"O Estado está constantemente a pagar indemnizações". Prisão de Lisboa "já não tem condições"

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional lembra que a Penitenciária de Lisboa já devia ter sido fechada, após a divulgação de um relatório da Provedoria de Justiça que aponta para a degradação de condições no estabelecimento.

O anúncio de encerramento da prisão foi feito em 2022, tendo sido apontado o ano de 2026 para o fecho do Estabelecimento Prisional de Lisboa. No entanto, segundo o Provedor de Justiça, em dezembro do ano passado ainda não tinham sido transferidos reclusos para outras prisões e o estabelecimento "continuava a ser um estabelecimento prisional de entradas, com um grande fluxo de admissão de reclusos".

Ouvido pela Renascença, Frederico Morais, do Sindicato Nacional de Guardas confirma a falta de condições.

“É um estabelecimento que já não tem condições de habitabilidade. O Estado português está constantemente a pagar indemnizações a reclusos [pela falta de condições]”, referindo que em sete anos foram pagas indemnizações no valor de 1,2 milhões de euros, criticando que estão a ser arranjados “bodes expiatórios para a inércia nos serviços prisionais”.

Sobre a parte do relatório em que se revela maus tratos a reclusos nas prisões por parte dos guardas, o dirigente sindical fala num documento “tendencioso” e que “só ouve um lado da história”.

No relatório é referida uma "extrema limitação do sistema de videovigilância", já que ela apenas existe em dois espaços comuns.

"O EP de Lisboa é um dos locais onde o MNP tem vindo, repetidamente, a recolher vários relatos de maus-tratos, a maioria dos quais alegadamente perpetrados em locais que, apesar de serem comuns, não têm cobertura CCTV", lê-se no relatório.