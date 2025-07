Ordem dos Médicos pede esclarecimentos sobre diretor de serviço que acumulava no privado

A Ordem dos Médicos pediu, esta sexta-feira, esclarecimentos à Unidade Local de Saúde de Braga sobre um diretor de serviço proprietário de uma empresa que fez contratos com a unidade hospitalar e que terá acumulado funções de coordenação no privado.

Numa resposta enviada à Lusa, a Ordem dos Médicos diz que enviou hoje de manhã à Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga um ofício a solicitar esclarecimentos sobre o caso, noticiado na quinta-feira à noite pela TVI/CNN Portugal, que envolve o diretor do serviço de oftalmologia, que, segundo este órgão de comunicação, acabou por se demitir.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A TVI/CNN noticiou que o Hospital de Braga contrata há vários anos milhões de euros em serviços médicos de oftalmologia a uma empresa privada que é do próprio diretor de serviço e que, desde 2019, data em que a unidade de saúde passou da Parceria Público Privada para as mãos do Estado, terão sido feitos contratos de valor superior a 27 milhões de euros.

Em três ajustes diretor feitos em 2024 e 2025 terão sido pagos mais de nove milhões de euros para consultas, cirurgias e injeções, entre outros, à empresa do diretor de serviço de oftalmologia - a Iberoftal.

Segundo a TVI, o mesmo profissional de saúde é igualmente coordenador de Oftalmologia no Instituto CUF Porto e no Hospital CUF Porto, contrariando o que está previsto na lei para os médicos que exercem direções de serviço no Serviço Nacional de Saúde.

Depois de a CNN Portugal contactar o hospital, o médico demitiu-se.