PJ detém em Ponta Delgada homem suspeito de incendiar carro da ex-companheira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Ponta Delgada, um homem de 30 anos, por suspeitas de incêndio e de violência doméstica.

Os factos ocorreram no dia 3 de julho e a investigação foi desencadeada após a comunicação da PSP, “tendo em conta que o fogo representou um sério risco de propagação a residências próximas”, informa a PJ, em comunicado.

A nota acrescenta que “a rápida intervenção dos visados, de vizinhos e dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada foi determinante para evitar a propagação do incêndio às habitações contíguas”.

Segundo a polícia de investigação criminal, no decurso das diligências, “foram reunidas evidências que apontam para o envolvimento do ex-companheiro da habitual condutora do veículo, com quem esta mantinha uma relação amorosa, com coabitação, recentemente terminada”.

Ainda segundo a PJ, durante o tempo de relacionamento, o suspeito terá exercido, “de forma reiterada, violência psicológica, incluindo injúrias e ameaças de morte dirigidas à vítima, uma mulher de 29 anos”.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.