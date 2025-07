Primeira equipa dedicada apenas à urgência não consegue garantir horário completo

Um ano depois de se ter estreado no Hospital de São José em Lisboa, a primeira equipa hospitalar dedicada apenas à urgência não conseguiu atrair médicos suficientes para assegurar as 24 horas do dia.

Começou com 16 médicos, tem neste momento 21 - que asseguram a urgência das 8 horas às 20 horas – mas precisa de, pelo menos 26 para garantir o horário completo.

A administradora do CRISU (Centro de Responsabilidade Integrada para a Urgência), Miriam Rodrigues Viegas, diz à Renascença que faltam profissionais, mas a burocracia, aliada ao não cumprimento de todas as promessas, também tem atrasado as contratações.

“Há alguma dificuldade de captação de médicos mas o facto de não podermos providenciar um contrato por tempo indeterminado, por limitações legais, também não ajuda”, explica, adiantando que se trata de “um problema transversal a todas as Unidades Locais de Saúde que aguardamos que a Direção Executiva do SNS e o Ministério da Saúde possam resolver”.

O não pagamento dos prometidos prémios anuais, atribuídos em função do cumprimento das metas de desempenho, é outro fator a dificultar a atração dos médicos. “Como o nosso CRI para o Serviço de Urgência foi o único dos cinco previstos, a avançar a Comissão criada para apurar os indicadores de cumprimento do índice de desempenho, ainda não o fez e não sabemos se, neste primeiro ano de funcionamento temos ou não direitos a prémio”.

A administradora hospitalar não esconde que esta situação “ cria alguma desmotivação e insatisfação junto dos profissionais. E, em simultâneo, também cria algumas dificuldades na atração dos profissionais, porque as coisas não estão a acontecer, como inicialmente tinham sido legisladas”.

De resto, Miriam Rodrigues Viegas não tem dúvidas de que os incentivos financeiros foram determinantes para a contratação de “outros profissionais que temos alguma dificuldade em captar, como os técnicos auxiliares de saúde, ou os assistentes técnicos”.