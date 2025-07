Suspeito de furto de carro fugiu do tribunal de bicicleta

Um homem que tinha sido detido por alegado furto de um automóvel fugiu esta sexta-feira do Tribunal de Esposende, quando ia conhecer as medidas de coação, disse fonte da GNR.

Segundo a fonte, o suspeito foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e, no final, terá dito a uma funcionária do tribunal que ia falar com o seu advogado.

"Saiu por uma porta lateral e colocou-se em fuga", acrescentou.

Para a fuga, terá usado uma bicicleta que "apanhou ali à mão".

O suspeito, com antecedentes criminais, está agora a ser procurado pela GNR.

O suspeito foi detido pela GNR na quarta-feira nas Marinhas, Esposende, conjuntamente com mais um homem e uma mulher.

Na ocasião, a GNR recuperou ainda uma viatura furtada.