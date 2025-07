Xavier Barreto: “Não encontro explicação para o que aconteceu no hospital de Braga”

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, considera que os últimos cinco anos da relação do Hospital de Braga com a empresa privada do diretor de oftalmologia não são fáceis de explicar.

“Não encontro explicação para o que aconteceu no hospital de Braga”, diz Barreto à Renascença.



De acordo com a CNN Portugal, o Hospital de Braga autorizou contratos de 27 milhões de euros por ajuste direto, sem concurso, à empresa do diretor do serviço de Oftalmologia, Fernando Vaz, a Iberoftal, durante 15 anos, mas, nos últimos cinco, desde 2019, a gestão da unidade passou a ser pública, com a extinção da PPP.

"Durante a parceria público-privada, isto era aceitável, normal e legal. Quando se reverteu para a esfera pública, existia, de facto, a intenção de alterar isso e fazer um novo contrato. E era isso que hospital pretendia fazer, mas a pandemia acabou por atrasar o processo, mas a pandemia não pode explicar tudo", explica o presidente da APAH.

"É inaceitável, não faz nenhum sentido que a empresa contratada seja do diretor do serviço. Existe uma clara incompatibilidade quando estamos a falar de um hospital público", acrescenta Barreto.

"Não deveria ter acontecido e espero que quem esteve no hospital nesse período possa explicar o que é que aconteceu”, reforça.

Segundo Xavier Barreto as explicações devem ser pedidas á atual administração hospitalar, mas sobretudo à anterior, que geriu o hospital até março deste ano.

"É uma situação que não pode acontecer. Espero que a situação seja analisada com muito detalhe, espero que o Conselho de Administração anterior se possa explicar, que nos possa dar mais detalhes sobre o que aconteceu. É verdade que durante cinco anos havia a possibilidade de ele ter feito mais qualquer coisa sobre esse caso. Havia possibilidade, certamente, de não o ter nomeado diretor do serviço. E essa é a questão para a qual, confesso, ainda não tenho uma resposta. Não tenho dúvidas de que o Conselho de Administração sabia que esse contrato, que vinha da PPP, tinha de ir a concurso, novamente."

Nesta entrevista à Renascença, o presidente da APAH defende se investigue todas as possíveis situações irregulares existentes no país e que os responsáveis sejam penalizados, de modo a não gerar desconfiança nas populações: “Isto é sempre muito, penalizador. Espero que as entidades competentes possam analisar essas situações e possam responsabilizar quem, porventura, tenha sido responsável por elas."

"O Serviço Nacional de Saúde tem 150 mil trabalhadores e, porque existe um caso com uma incompatibilidade clara, não podemos concluir que todos os outros estão em situação irregular ou estão em situação menos clara. Não tenho absolutamente nada contra qualquer processo de avaliação e auditoria da Inspeção-geral de Atividades em Saúde. Queremos, de facto, que a inspeção cumpra o seu papel, que possa sinalizar todos estes contratos para garantir que não temos qualquer tipo de irregularidades."

"Ficaria muito satisfeito que isso pudesse acontecer", remata Xavier Barreto.