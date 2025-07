Levantada interdição a banhos na Praia da Vieira

A interdição a banhos na Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, foi levantada este sábado, após as análises confirmarem a qualidade da água do mar, disse à agência Lusa o presidente da autarquia.

Aurélio Ferreira adiantou que as últimas análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmaram a qualidade da água, pelo que a Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, foi informada que era possível retirar a bandeira vermelha.

O presidente da autarquia mostrou-se surpreendido com os resultados "ligeiramente acima do permitido" que levaram à interdição, uma vez que "os valores do "e.coli" e "streptococcus" têm estado muito baixos". "Não sabemos a razão daquela análise", acrescentou.

A autoridade de saúde de Leiria interditou a banhos a Praia da Vieira, na freguesia de Vieira de Leiria, ao final do dia de quinta-feira, após uma análise da APA, que detetou uma "contaminação microbiológica", revelou à Lusa o coordenador da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, Rui Passadouro.