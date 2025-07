Morreu Florência, cantora "De Rosa Ao Peito"

A cantora Florência morreu na sexta-feira, em Lisboa, aos 86 anos. A notícia foi confirmada pela Casa do Artista, onde viveu nos últimos anos.

Nascida no Porto em 1938, Florência Martins da Cunha Vieira destacou-se no panorama da música ligeira e também no fado, numa carreira de mais de 60 anos.

Emigrada, no Brasil, na década de 50 do século passado, Florência iniciou aí a sua carreira para regressar definitivamente a Portugal em 1966.

"Moda da Amora Negra", "De Rosa Ao Peito", "São João Rapioqueiro" e "Maria Tripeira" são algumas das canções que popularizou.



Com o marido, o empresário e produtor Domingos Parker, fundou a Rádio Clube de Matosinhos, onde fez vários programas.