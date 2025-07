Nadador morre em prova de águas abertas em Cascais

Um praticante de natação morreu este sábado quando participava numa prova de águas abertas na Baía de Cascais, avança a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A vítima, de nacionalidade espanhola, tinha 53 anos e terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante a prova SWIM GP Oeiras-Cascais 10 quilómetros.



O alerta foi dado pelas 12h50. O homem foi retirado da água pela equipa médica da prova e levado para a praia de São Pedro do Estoril.

Os nadadores-salvadores de serviço iniciaram manobras de reanimação até à chegada dos tripulantes da Estação Salva-vidas e dos elementos dos bombeiros e da VMER, indica a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado enviado à Renascença.

O nadador foi transportado, em estado muito grave, para um hospital da região, onde foi declarado o óbito.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, bem como tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais. Foram ainda empenhados elementos da equipa médica da prova, dos Bombeiros Voluntários do Estoril e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.