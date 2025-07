Nova missão científica ao planalto submarino Madeira Tore avança em setembro

A ministra do Ambiente já admitiu que esta pode ser a próxima área a ser classificada até 2030 depois do Monte Gorringe , que em breve vai ser também passar a ser uma área marinha protegida portuguesa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) arranca, no final de setembro, com uma nova missão oceanográfica no Atlântico . A revelação é feita à Renascença por José Guerreiro, presidente do IPMA . Desta vez, o navio hidrográfico "Mário Ruivo" vai intensificar o conhecimento científico do planalto submarino Madeira Tore , situado entre a Madeira e o Continente.

A campanha no Madeira Tore terá entre 15 a 20 dias de operações de mar e, em 2026, está prevista uma nova missão nos Açores. Com a classificação de ambas as áreas, situadas entre o Continente e a Madeira, Portugal espera cumprir a meta global de proteger 30% do seu oceano até 2030.

Quando for aprovada a extensão da sua Plataforma Continental, Portugal terá uma área marinha ligeiramente maior que a Índia, metade do tamanho do Brasil, o dobro da Gronelândia e oito vezes maior que França. Para tentar perceber quanto vale o "mar português", o Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai ajudar o Instituto Nacional de Estatística a calcular as Contas Nacionais dos Ecossistemas Marinhos.

“Há quem lhe chame um número mágico, mas não é. Há uma ciência em desenvolvimento desde os anos 80, e que se vem a aperfeiçoar. É exatamente esse tipo de metodologia que estamos agora a adaptar ao meio marinho. Queremos chegar a valores, decompostos em parcelas? Quanto é que vale em termos de recursos de pesca? Quanto é que vale por exemplo a atratividade em relação ao ecoturismo ou o turismo de natureza?”, explica o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A metodologia foi apresentada na Conferência da ONU sobre os Oceanos, em Nice, com o caso de estudo centrado no Monte Gorringe.

“É de alguma forma inovador, mesmo à escala global, escolher uma área marinha em meio oceânico. O Banco Gorringe faz parte da Rede Natura 2000 e é uma área marinha protegida oceânica, com uma característica muito particular. É a montanha mais alta da Europa, desde 5 mil metros de profundidade até dois picos que estão apenas a 50 metros de profundidade e que, portanto, são visitáveis em mergulho”, diz José Guerreiro.

Até ao final de 2026, Portugal deverá reportar estas novas contas ao Gabinete de Estatísticas da União Europeia para toda a extensão do território nacional, incluindo o seu espaço marítimo. “Há várias instituições internacionais que querem participar neste trabalho que estamos a fazer. Estamos a construir metodologia científica que não existe, estamos a desenvolvê-la, e Portugal está a ser pioneiro nisso”, complementa José Guerreiro.