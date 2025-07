Resolvida avaria no SIRESP. Sindicato defende alternativa

Está resolvida a avaria que este sábado afetou o SIRESP, rede de comunicações de emergência, do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Norte do país.

A informação foi avançada à Renascença pelo presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro.

“Tanto quanto sabemos, até ao momento, não terá tido consequências demais, mas não deixa de ser mais uma falha de comunicações na rede SIRESP", adianta.

Rui Lázaro diz que em caso de avaria no SIRESP a única alternativa são as comunicações por telemóvel.



"Em tempos teve uma rede própria de rádio que funcionava através de repetidores em todo o país. Entretanto, foi desmantelada sem que fosse construída nenhuma alternativa rádio ao SIRESP, baseando nas falhas destes apenas em comunicações por telemóvel.”

A avaria aconteceu por volta das 18h40 e foi provocada por um problema informático relacionado com as consolas no CODU Norte. O problema foi resolvido cerca de duas horas depois.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar alerta que continua a não existir redundância via rádio, pelo que poderia haver "constrangimentos nos locais onde não houver rede de telemóvel".

A rede de comunicações Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) tem estado envolvida em polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, na região centro.

[notícia atualizada às 21h48]