​Aumenta para 7 os detidos por tráfico de droga no Boom Festival

Aumenta para sete o número de detidos por tráfico de droga no Boom Festival, que decorre em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco. As autoridades apreenderam vários tipos de droga e mais de 20 mil euros, desde o início do festival.



A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção no sábado de três pessoas em flagrante delito. Os suspeitos têm 32, 39 e 52 anos e nacionalidade estrangeira.

Foram detidos “pela presumível autoria de crimes de tráfico de estupefacientes, quando efetuavam vendas de estupefacientes a participantes do evento “Boom festival 2025”, indica a PJ, em comunicado divulgado este domingo.

No total, foram apreendidas 34 pastilhas de MDMA, 43 gramas de MDMA em pó, 30 micro selos impregnados de LSD, 200 microgramas de LSD líquido, 2 mil cogumelos alucinogénios e ainda 11 mil euros em dinheiro proveniente das vendas.