Demolições em Loures. Embaixador de São Tomé fala em situação "dramática"

O embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal lamentou este domingo não ter sido informado pela Câmara de Loures do plano para demolir habitações precárias no bairro do Talude, onde descreveu uma situação "dramática" que já ultrapassa a autarquia. Esterline Gonçalves Género visitou o bairro do Talude Militar, onde, segundo adiantaram à Lusa fontes de um movimento cívico, muitos moradores eram pessoas provenientes de São Tomé e Príncipe, mas também de Cabo Verde, Brasil e outras nacionalidades.

No local, o representante diplomático afirmou ter observado uma situação "dramática para a qual há urgência em tomar uma decisão". "Se no passado dizíamos que era indigna, não sei o que é hoje", afirmou o embaixador em declarações à SIC Noticias no local, que visitou hoje, vindo do estrangeiro, onde se encontrava, para "dar o apoio possível", para já com tendas e alimentos para distribuir pelas pessoas que ali permanecem, apesar de 55 das 64 habitações precárias terem sido demolidas.

O embaixador de São Tomé e Príncipe lamentou não ter sido informado do plano para demolir as habitações do bairro, afirmando que tem tentado falar com o presidente da Câmara de Loures, e nunca conseguiu, mas, segundo afirmou nas mesmas declarações, almoçou no dia 10 de julho com a vice-presidente, ocasião em que considerou "devia ter sido informado". Ao ver agora a situação, o diplomata sublinhou que "já não está ao nível da autarquia, mas sim ao nível nacional". Loures iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 construções precárias ilegais, onde viviam 161 pessoas, tendo sido demolidas 51 no primeiro dia e outras quatro no segundo. A operação foi, entretanto, suspensa após o despacho de um tribunal de Lisboa, na sequência de uma providência cautelar interposta por 14 moradores.