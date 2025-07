Imigração. Conselheiro das comunidades alerta para "deriva populista" em Portugal

O conselheiro das Comunidades João Pereira critica a "incoerência total" da sociedade portuguesa, que gosta que os seus emigrantes mantenham as tradições nacionais fora do país, ao mesmo tempo que contesta as práticas culturais dos imigrantes em Portugal.

O coordenador da Comissão da Juventude do Conselho das Comunidades Portugueses (CCP), que é emigrante português em França, recordou que o primeiro ponto da moção aprovada no atual mandato do órgão, que representa os portugueses espalhados pelo mundo, é a "recusa da assimilação" e a defesa da cultura portuguesa nos países de destino.

"O CCP luta contra a assimilação dos portugueses nos países de acolhimento, que é um problema real", mas hoje o país vive numa "incoerência total", com dirigentes políticos a criticarem as práticas culturais e religiosas dos imigrantes que residem em Portugal, disse à agência Lusa, comentando o aperto das regras migratórias aprovadas esta semana pelo Governo.

Nalguns países, há muitos portugueses que "pouco falam a língua" dos países de acolhimento, exemplificou o dirigente, salientando que isso é "bem visto" por muitos.

Noutros casos, entre as novas gerações nascidas noutros países, há muitos que "quase não falam português, ou só falam o básico", salientou João Pereira, que se mostrou crítico da nova lei de estrangeiros, aprovada pelo parlamento esta semana.

Em todo o mundo, os emigrantes levam as suas associações, a sua cultura e até a sua prática religiosa. No caso português, o Santuário de Fátima tem registados dezenas de locais de culto, há prática tauromáquica portuguesa na Califórnia e romarias tradicionais portuguesas um pouco por todo o mundo onde há uma forte emigração nacional.

"Acho que estamos numa deriva populista que não corresponde a uma emergência tão grave que justifique as medidas tão radicais ou restritivas", disse o dirigente do CCP.