SNS prevê sete urgências encerradas este domingo

Seis urgências de Ginecologia e Obstetrícia e uma de Pediatria vão estar encerradas este domingo em Portugal continental, de acordo com as escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados consultados pela agência Lusa às 20h00 de sábado, no Hospital de Vila Franca de Xira vão estar encerradas a urgência pediátrica e a urgência de Ginecologia e Obstetrícia.

No distrito de Setúbal, fica fechado o atendimento no serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia nos hospitais Garcia de Horta (Almada) e São Bernardo (Setúbal).

Igualmente encerrados estarão os serviços de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Distrital de Santarém, no Hospital Infante Dom Pedro (Aveiro) e Hospital de Santo André (Leiria).

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

Na sexta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que o plano de emergência para a saúde, apresentado há um ano, estava a ter resultados, referindo que há menos urgências fechadas do que em 2024.

“Há hoje menos urgências fechadas e mais urgências abertas” e no caso da Península de Setúbal, em Obstetrícia, “até ao momento, neste mês de julho não houve nenhum encerramento”, afirmou o governante, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Contudo, no dia 9 de julho, o Hospital do Barreiro (distrito de Setúbal) suspendeu o funcionamento do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Bloco de Partos durante 10 dias e este fim de semana de 19 e 20 de julho a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta (Almada) vai estar encerrada.

No caso deste hospital em concreto, em Almada, o governo espera que as urgências estejam abertas “em permanência todos os dias do ano, 24 horas por dia” a partir de setembro.