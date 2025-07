ERC dá parecer favorável à nomeação de Vítor Gonçalves para diretor de informação da RTP

O regulador dos media dá também parecer favorável à destituição de António José Teixeira das funções de diretor de informação de televisão de todos os serviços de programas de âmbito nacional e internacional (com exceção da RTP África), bem como de diretor de programas e informação da RTP3.

No documento, a ERC refere que a pronúncia do Conselho de Redação da televisão é no sentido de "não se opor ao nome proposto" pelo Conselho de Administração (CA) para o cargo de diretor de informação de televisão, tendo o órgão manifestado "a sua total disponibilidade" para colaborar de forma construtiva.

"Coerência da fundamentação" da RTP foi fragilizada

No parecer, a ERC afirma que no ofício remetido pelo CA "a fundamentação para a alteração do diretor de informação de televisão é omissa quanto a referências à RTP3".

Ora, a ERC "não poderá deixar de assinalar que a invocação pública de uma razão adicional para a mudança de direção de informação da televisão da RTP, omissa no pedido de parecer que lhe foi dirigido, e na pendência da respetiva apreciação, fragilizou a coerência da fundamentação invocada pela RTP bem como o exercício do dever de transparência institucional para com o regulador".

Contudo, "considerados os limites e a extensão da apreciação pelo regulador da destituição dos diretores da RTP, entende-se que da informação disponível, bem como da audição do diretor de informação da RTP (que negou as imputações relativas à RTP3 e questionou a oportunidade da decisão de destituição), e bem assim do parecer do Conselho de Redação, não se encontram elementos que suportem que a decisão" do CA "tenha sido arbitrária ou derivada de motivações ilegítimas, nem que transcenda o âmbito do exercício das suas competências" conforme estabelecidas nos Estatutos, refere o regulador.