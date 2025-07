Fogo consome fábrica de "pellets" em Santiago do Cacém

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde está a consumir uma fábrica de "pellets" no Cercal, no concelho de Santiago do Cacém.

Pelas 21h00, a combater as chamas estavam 106 operacionais, apoiados por 42 viaturas.

Em declarações à SIC Notícias, o comandante Tiago Bugio, da Proteção Civil regional, diz que o incêndio rural está dominado desde as 20h36.

Os bombeiros conseguiram travar as projeções na fábrica de "pellets" que provocaram um incêndio rural nas imediações, mas a unidade ainda está em chamas.



"Neste momento, temos uma grande preocupação que é a grande quantidade de matéria-prima que se encontra na área industrial", afirma o comandante Tiago Bugio.