Homem morre ao cair de falésia em Porto Covo

Um homem morreu hoje de manhã na sequência de uma queda numa falésia na Praia Grande em Porto Covo, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

"No local estão elementos dos Bombeiros de Sines, da Polícia Marítima, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN). Estão a tentar remover o corpo, que está num local de difícil acesso", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional Alentejo Litoral, adiantando que o alerta foi dado às 05h45.

Às 09h00, estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.