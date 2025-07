Imigração. Organizações Católicas pedem a Marcelo que envie alterações para o Tribunal Constitucional

Seis organizações foram recebidas, durante a tarde desta segunda-feira, pela Casa Civil do Presidente da República, no Palácio de Belém.

Eugénia Quaresma lamenta o que apelida de "pressa" do Governo e do Parlamento para aprovar estas mudanças, e não compreende a falta de diálogo com as associações que estão diariamente no terreno a trabalhar com imigrantes.

"Nós não percebemos o sentido de urgência na aprovação desta lei, do jeito que foi, sem auscultação efetiva destas associações", explica, já depois de ter sido recebida pela Casa Civil, em Belém.

Questionada se o Governo fez cedências ao Chega para aprovar estas alterações, a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações considera normal que os partidos queiram ter uma voz neste tema, mas pede que o assunto seja "despolitizado" para serem construídas soluções mais equilibradas.

O FORCIM afirma estar a acompanhar o processo com "preocupação e apreensão”, e, na semana passada, enviou cartas aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, aos vários grupos parlamentares e também à Casa Civil da Presidência, a lembrar que o debate político destas matérias tem de ter em conta a “realidade concreta” e o “conhecimento de quem atua diariamente no terreno”.

Na comitiva recebida pela Casa Civil do Presidente da República estiveram, além de Eugénia Quaresma da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Catatina Bettencourt, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), o Padre Hugo Ventura do Centro Padre Alves Correia (CEPAC) – ligado aos missionários espiritanos, Daniel Lobo da Comissão Justiça Paz e Ecologia (CJPE), Leonor Costa do Serviço Jesuíta aos Refugiados, e ainda Natanael Mykola Harasym, capelão da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Lisboa.

Na última sexta-feira, o jornal Expresso avançou que Marcelo Rebelo de Sousa admite enviar para o Tribunal Constitucional o diploma das alterações à lei da imigração e nacionalidade, aprovadas pelo Governo este mês.