Incêndios. Três concelhos do distrito de Faro em perigo máximo

Os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA, que prevê um agravamento deste risco nos próximos dias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também vários concelhos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio rural.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai começar a aumentar ao longo da semana e pelo menos até ao fim de semana.

O IPMA prevê um aumento das temperaturas a partir de quinta-feira.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê a partir de quinta-feira uma subida das temperaturas, que pode ser superiores a 40 graus Celsius em algumas regiões de Portugal Continental, em especial do interior.

"Existe uma tendência para que o anticiclone, localizado na região dos Açores, se intensifique e se estenda em crista para a Europa Central a partir de dia 24, originando um fluxo do quadrante leste e, consequentemente, um transporte de uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica e o arquipélago da Madeira", explicou o IPMA, num comunicado divulgado no domingo.

Assim, depois de dias "com temperaturas próximas, ou ligeiramente inferiores, ao normal para a época do ano no continente", que vão continuar no início desta semana, "prevê-se uma subida significativa da temperatura do ar no final da semana", indicou o IPMA.

Os valores de temperatura máxima vão estar acima de "30 °C na generalidade do território do continente, devendo superar 40°C em algumas regiões, em especial do interior".

No arquipélago da Madeira, as temperaturas máximas "poderão rondar ou mesmo ultrapassar 30°C, em especial na vertente sul e nas regiões montanhosas", acrescentou.