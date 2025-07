Já é possível fazer a candidatura ao Ensino Superior

Iniciam-se esta segunda-feira as candidaturas de ingresso ao Ensino Superior. Até ao dia 4 de agosto, os alunos podem fazer as suas opções.

Bernardo Cid Ferreira é um dos jovens que se estreia na universidade este ano. O curso escolhido por ele foi Biologia, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. “No secundário, ao estudar a disciplina de Biologia e Geologia, descobri que era a minha paixão”, conta o jovem, que terminou o ensino secundário com média de 19.

A média elevada foi um motivo que levou a família e os professores a incentivá-lo a escolher um curso com médias de entrada mais altas: “Eu, apesar de querer Biologia, sempre ouvi, tanto dos meus pais como dos meus professores na escola, que deveria ir para Medicina ou para Direito e estaria a desperdiçar a minha nota entrando num curso com uma nota mais baixa”. O jovem decidiu, mesmo com as influências, escolher Biologia, pela "paixão".

A pouco tempo de entrar no Ensino Superior, Bernardo tem as espectativas altas para os próximos anos de estudo. “Sei que agora vou conhecer os diferentes ramos da Biologia e, falando não de um plano académico, mas também social, espero entrar em muitos mais projetos e associações”.

No futuro, o jovem quer ser biólogo, “trabalhar num parque natural, ser biólogo de campo, trabalhar com a conservação de espécies, talvez na Amazónia ou num parque natural em África". "Essa é a minha vocação”, assegura.

Apesar da média alta de Bernardo lhe transmitir tranquilidade na hora da inscrição, há alunos que sentem mais ansiedade. “É um stress gigante até ao último minuto, até recebermos o e-mail a dizer que entrarmos”, diz Rita Braga da Cruz, que concluiu este ano o 12.º ano e ambiciona entrar na licenciatura em Ciências da Comunicação.

“A única informação que nós temos é a média do último colocado, do ano anterior, e muitas vezes isso varia. Por isso, não é sempre certo termos uma média acima dessa e entrarmos”, explica a jovem.

Rita admite que a sua média está “um bocadinho perto de mais” da do último colocado do ano passado na licenciatura que escolheu, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A jovem encontrou a solução de pedir uma reavaliação do seu exame de Português para poder ter “um espaço mais confortável”.

Apesar das dúvidas quanto à média, a jovem sente-se preparada para a nova etapa. “Já fui ver a faculdade, também já falei com muitas pessoas que tiraram esse curso. Toda a gente falou muito bem, por isso eu tenho expectativas muito altas”, admite.

A primeira fase estende-se até ao dia 4 de agosto. Já a segunda fase tem início a 25 de agosto e prolonga-se para 3 de setembro.