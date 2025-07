Laboratórios Clínicos garantem prestação de serviços "a todos os utentes do SNS" apesar de reivindicação

A Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos reivindica uma atualização das tabelas de preços e atos clínicos, uma "desatualização crónica com mais de uma década", como descreve o Presidente da ANL, Nuno Castro Marques.



A prioridade da Associação é "chamar à atenção daqueles que devem cuidar dos utentes do SNS", de forma a "sensibilizar o decisor público para a necessidade da atualização das tabelas de atos convencionados".

"Nós não vamos estar aqui a fazer nenhuma reivindicação por aí além", afirma à Renascença o presidente da ANL, que garante que a prestação de serviços está garantida para os utentes: "Nós nunca colocamos em causa a prestação dos cuidados de saúde aos utentes do SNS". Castro Marques garante que quer deixar o aviso "com tempo, com responsabilidade, com cuidado" e defender "uma metodologia técnica correta, justa e equilibrada".

"Nós temos que ultrapassar esta ideia pré-concebida de que os utentes do SNS só têm respostas do SNS nos hospitais públicos". O presidente defende que são, muitas vezes, os prestadores convencionados que prestam "os cuidados de proximidade", ao estarem "muitas vezes nos sítios onde o próprio Estado não chega".

Castro Marques alerta para cenários de falta de prestação de cuidados prescritos pelo SNS, devido à desatualização das tabelas e ao desaparecimento de convenções de serviços clínicos por " não ser compensatório manter a prestação dos serviços aos utentes do SNS por via das convenções".