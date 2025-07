Sexualidade "não podem estar ausente, nem ter uma abordagem genérica" na disciplina de Cidadania

O Governo eliminou temáticas relacionadas com a sexualidade, da disciplina de Cidadania. Ao contrário do que acontecia até agora, a proposta do executivo, que entrou esta segunda-feira em consulta pública, afasta a educação sexual das escolas, assim como a identidade de género.

Para a bastonária da Ordem dos Psicólogos, é um erro e alerta para riscos, como a gravidez precoce, que podem ser prevenidos. À Renascença, Sofia Ramalho lembra que a temática da sexualidade toca dimensões como o respeito pelo outro.

“Há evidência científica associada a esta dimensão da saúde sexual e reprodutiva que vai muito além daquilo que é assente nos mecanismos fisiológicos da sexualidade e que entra em dimensões como o respeito pelo outro, o estabelecimento de relações saudáveis e acima de tudo um conjunto de aprendizagens essenciais que estavam previstas na Educação para a Cidadania e Desenvolvimento que previnem riscos”, diz Sofia Ramalho.

A bastonária da Ordem dos Psicólogos alerta para “riscos que estão muito presentes na vida das crianças e jovens, como o abuso sexual, a violência no namora e a gravidez precoce”.

Sofia Ramalho considera que os conteúdos relacionados com a sexualidade “não podem estar ausentes, nem ter uma abordagem genérica”.