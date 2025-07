SNS prevê três serviços de urgências encerrados esta segunda-feira

Três serviços hospitalares de urgência estão esta segunda-feira encerrados em Portugal continental, de acordo com as escalas divulgadas no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados consultados pela agência Lusa às 22h30 de domingo, hoje continua encerrado o atendimento no serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Horta, em Almada (Setúbal). Este serviço de urgência esteve encerrado durante o fim de semana.

No distrito de Santarém, está encerrado o serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Doutor Manoel Constâncio em Abrantes.

Igualmente encerrada está a urgência básica do Hospital Pedro Gonçalves Telmo, em Peniche, Leiria.

De acordo com o SNS, o serviço de urgência básica é aquele em que se realiza "atendimento geral, o que inclui o atendimento de crianças, assegurado por um médico especialista em Medicina Geral e Familiar".

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.