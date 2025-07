Baixas reservas de sangue adiam cirurgias no Hospital Santa Maria

Os baixos níveis das reservas de sangue, frequentes nesta época do ano, levaram o Hospital Santa Maria, em Lisboa, a adiar algumas cirurgias e a apelar à dádiva para evitar o agravamento da situação.

"As reservas de sangue estão baixas, como estão em todos os hospitais em Portugal. Isto é um problema do país. Aliás, o IPST [Instituto Português do Sangue e Transplantação] está a trazer sangue dos Açores e da Madeira, porque estamos, de facto, numa situação difícil", disse esta terça-feira à agência Lusa o diretor do Serviço de Imuno-Hemoterapia da Unidade Local de Saúde Santa Maria, Álvaro Beleza.

Segundo Álvaro Beleza, tem sido feito um apelo aos dadores para, antes de irem para férias, doarem sangue, porque "infelizmente os doentes" e os problemas de saúde "não fazem férias".

"O mais importante é apelar às pessoas para doarem sangue, porque, obviamente, temos que gerir as cirurgias. Ninguém fica sem sangue nas situações mais emergentes e graves - as cirurgias mais complexas -, mas estão a adiar-se algumas que se podem adiar para precisamente termos sangue para aquelas situações mais emergentes", realçou.

Álvaro Beleza explicou que no verão as reservas de sangue ficam sempre em baixo, sendo que a situação "cada ano piora", porque há um défice de dadores em Portugal e a nível europeu, em que existe um défice de dois milhões de dádivas.

"As pessoas, infelizmente, cada vez doam menos (...) e os dadores regulares, as associações de dadores, são gerações que estão a envelhecer, que já não podem dar sangue a partir dos 65 anos e, portanto, isto é uma luta diária para que os mais jovens venham a doar sangue", lamentou.

No Hospital Santa Maria, os principais dadores são jovens estudantes de medicina, de enfermagem, das áreas da saúde, da Universidade de Lisboa, entre outros, mas, disse, "estamos, de facto, com dificuldades" e "as pessoas têm que perceber que há um problema".