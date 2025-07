Detido em Vilar Formoso por permanência ilegal em território nacional

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) deteve um homem de 33 anos, em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, por permanência ilegal em território nacional.

A detenção foi realizada na sexta-feira por elementos do Posto de Guarda de Fronteiras de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, refere a UCCF numa nota enviada à agência Lusa.

"No âmbito de uma ação de fiscalização do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Vilar Formoso, em Espanha, com o objetivo de controlar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros no território nacional, os militares da Guarda detetaram, enquanto fiscalizavam outros veículos no local, dois cidadãos estrangeiros a encetarem uma fuga apeada", lê-se na mesma nota.

Os indivíduos acabaram por ser detetados na localidade de Vilar Formoso, "tendo sido possível deter um deles e apurar que não cumpriu a notificação de abandono voluntário do país, no prazo estabelecido".

A situação foi verificada através da consulta às bases de dados disponíveis, com o apoio da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), adianta a UCCF.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.