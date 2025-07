Dia Mundial do Cérebro. "Multitasking" e tecnologias podem causar mais stress

Lidar com o mundo e adaptar-se ao meio pode ser um desafio para o nosso cérebro. Há várias situações do quotidiano que podem pôr em causa o bem estar deste órgão, como é o caso de algumas práticas laborais que nos são exigidas no mundo moderno. Realizar várias tarefas ao mesmo tempo, também conhecido como "Multitasking", é uma consequência cada vez mais comum de um ritmo elevado de trabalho, mas será que é positivo para um dos órgãos mais importantes do nosso corpo?

Assinala-se esta terça-feira o dia Mundial do Cérebro e a Renascença falou com Filipa Ribeiro, investigadora e professora na área da neurociência e neuropsicologia, que garante que as tarefas são feitas "mais lentamente, a probabilidade de dar mais erros é maior e o cansaço também é muito maior".

Este órgão tem por objetivo "ajudar-nos a lidar com o mundo, a navegar no mundo" através da adaptação aos meios externos e internos ao corpo humano. O cérebro "tenta guardar o máximo de informação que se considera útil num determinado momento para depois podê-la usar mais tarde". Por isso, o acumular constante de tarefas pode provocar a ativação de "um sistema de alerta no cérebro que não foi desenvolvido para isto", mas sim para atuar em situações de potencial perigo.

"Quando eu estou sempre a usar esse sistema de deteção, o que eu estou a dizer ao meu cérebro primata é que eu tenho que estar sempre em alerta. Para o meu cérebro e para o meu corpo, estar sempre em alerta é muito semelhante ao estado de stress", acrescenta a investigadora da Universidade Católica.

Filipa Ribeiro aponta as tecnologias como um fator que leva o volume de trabalho a aumentar: "Estamos a trabalhar mais e com a sensação de que temos que trabalhar muito mais rapidamente".

Porém, a adaptação à realidade da tecnologia é possível, apenas "ainda não fizemos uma boa adaptação àquilo que o digital nos pode dar".

O alerta da investigadora prende-se pela definição de limites para a utilização do nosso cérebro. "Não há um medidor" para definir os limites do trabalho, "nós temos de conhecer o nosso cansaço mental" e não ignorar os sinais "dados pelo nosso corpo".

"Temos de aprender a usar este órgão, que é o nosso cérebro, da melhor maneira possível com aquilo que temos à nossa volta", remata a professora.