Homem encontrado na rua com queimaduras graves

Um homem foi encontrado esta terça-feira de manhã caído, com queimaduras graves, numa rua de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo.



A vítima, de 50 anos, foi encontrada por um popular e apresentava queimaduras do 1.º e 2.º grau na zona abdominal, disse ao Jornal de Notícias fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O homem foi transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Coimbra.

O contexto em que aconteceram os ferimentos não é conhecido.



A Polícia Judiciária está a investigar o caso.