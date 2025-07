"Liberdade de educar". Colégios não estão preocupados com mudanças na disciplina de Cidadania

Os colégios não percebem o porquê da discussão que se instalou por causa da disciplina de Cidadania, na sequência da eliminação de temáticas relacionadas com sexualidade.

O diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), Rodrigo Queiroz e Melo, considera que, desde que esteja “assegurada a liberdade de educar dentro dos valores que são o projeto educativo de cada colégio, não estamos preocupados”.

A discussão sobre a proposta do Governo para a disciplina de Cidadania, e a redução de temas ligados com sexualidade e saúde sexual, passa ao lado dos colégios privados.

À Renascença, o diretor-executivo da AEEP considera que as críticas não fazem sentido, nem as eventuais mudanças nos conteúdos da disciplina vão interferir nos projetos educativos das escolas privadas.

Rodrigo Queirós e Melo diz que a proposta do Governo é suficientemente abrangente, permitindo às escolas trabalhar os temas propostos.

“Esta discussão, no que toca aos projetos educativos, não tem nenhum impacto. O que estava em vigor até agora era uma lista de temas que deveriam ser abordados ao longo do ano e em diferentes ciclos e de diferentes formas, mas que as escolas geriam como entendessem”, explica o dirigente.

Rodrigo Queirós e Melo olha para a proposta do Governo e vê “grandes temas, que depois cada escola gere como entender”.

“Esta é a riqueza do ensino particular e cooperativo, porque as nossas propostas educativas são baseadas num projeto de valores e de maneira de estar na vida e é esse projeto que os pais vão à procura”, sublinha.