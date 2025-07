Maioria dos AVCs são evitáveis com estilo de vida saudável

A maior parte dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) podem ser evitados através da adoção de "estilos de vida saudáveis, evitando hábitos de consumo como o tabaco e o excesso de álcool". É um alerta deixado no Dia Mundial do Cérebro, por Elisa Campos Costa, da Sociedade Portuguesa do AVC.

À Renascença, a médica neurologista sublinha que a principal causa de morte em Portugal pode ser evitada com "uma alimentação saudável, fazer exercício físico, exercício esse que é tão importante para mantermos essa nossa saúde mental.

"No fundo todo este conjunto de medidas devemos adotar desde uma idade muito precoce e vão fazer com que nós possamos evitar a maior parte dos AVCs", explica a especialista.

Elisa Campos Costa sublinha que "a maior parte dos AVCs, quer sejam eles isquémicos ou hemorrágicos, são evitáveis".