PJ detém suspeito de incêndio urbano em Estarreja

A Polícia Judiciária (PJ), deteve fora de flagrante delito, um homem, com 50 anos, por suspeita de um crime de incêndio urbano, que afetou uma habitação no município de Estarreja.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, a PJ esclarece que “num quadro depressivo, agravado pelo consumo intenso de álcool, o suspeito, no decurso de uma discussão familiar, regou com gasolina o interior da habitação, provocando o abandono do espaço pelos familiares e a procura de socorro junto das autoridades, facto que não obstou a que, já sozinho, incendiasse o local”.

O fogo destruiu parcialmente a habitação e só não atingiu maiores proporções face à pronta intervenção dos bombeiros e da GNR.

O detido foi presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro, tendo sido sujeito à medida de coação de prisão preventiva.