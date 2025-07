Plano de drenagem de Lisboa deverá ter um túnel a funcionar em 2026

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas; a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho; e a comissária Europeia para a Resiliência Hídrica, Jessica Roswall, visitaram esta terça-feira os estaleiros do plano de drenagem da cidade situados em Santa Apolónia, onde já chegou a tuneladora que durante um ano e meio abriu um túnel entre Monsanto e esta zona à beira rio.

Este túnel, o maior do plano, atravessa várias zonas da cidade e conta com três vórtices de recolha de águas que depois são encaminhadas para o subsolo. Em alguns casos o túnel desceu a 70 metros abaixo do solo.

O engenheiro Silva Ferreira, coordenador do projeto, admite que o túnel poderá estar já operacional no período das chuvas de 2026.

“Estamos a trabalhar para isso, é esse o nosso objetivo”, afirma o engenheiro, acrescentando que “estes túneis estão dimensionados para transportar água de chuvas que possam ocorrer uma vez em cada 100 anos. Têm capacidade para 175 metros cúbicos por segundo. Em Santa Apolónia, o túnel de cinco metros e meio alarga à medida que avança para o rio, onde vai ter depois 30 metros de largura para que água tenha uma velocidade inferior a uma preia-mar no rio”.