Professor primário condenado a 17 anos por abusar de 10 alunas

O Tribunal de Guimarães condenou esta terça-feira a 17 anos de prisão o professor primário da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, acusado de 3.734 crimes de abuso sexual de crianças cometidos na sala de aulas sobre 11 alunas. O professor foi considerado culpado de abuso sexual de crianças, maus-tratos e pornografia infantil.

O arguido fica ainda proibido de exercer funções durante 18 anos que impliquem contacto com menores. Terá, igualmente, de pagar uma indemnização de 157.500 euros às vítimas, todas suas antigas alunas que tinham entre 7 e 9 anos.

Na leitura do acórdão, a juíza presidente disse que "não resultou provado" que o arguido cometeu os crimes sobre uma das vítimas, nem "o abuso sexual com regularidade diária" praticado contra as restantes 10 alunas, como apontava a acusação do Ministério Público (MP).

O tribunal considerou que os testemunhos das vítimas foram "credíveis e consistentes", assumindo que a maior dificuldade em julgamento foi conseguir apurar o "número de vezes" em que as alunas foram abusadas pelo arguido, "que pediu desculpa às vítimas e assumiu os crimes mais graves".

