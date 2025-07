Seis desalojados e um ferido em incêndio em apartamento de Famalicão

Um incêndio que deflagrou hoje de madrugada num apartamento da Associação de Moradores das Lameiras, em Famalicão, deixou seis desalojados e provocou um ferido, por inalação de fumos, disse fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional do Ave, o ferido foi transportado ao Hospital de Famalicão, no distrito de Braga, e os moradores foram acolhidos por familiares.

O fogo deflagrou cerca das 2h30 e foi combatido por efetivos de duas corporações de bombeiros voluntários locais.

De acordo com a fonte, os desalojados residiam no apartamento onde o incêndio deflagrou.