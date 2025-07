60% dos jovens passam mais de quatro horas por dia na internet

Seis em cada dez jovens de 18 anos passam mais de quatro horas por dia online, segundo um inquérito realizado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

O documento, publicado esta quarta-feira, mostra que em cada 10 jovens de 18 anos, 9 a 10 usaram redes sociais online, 8 leram/estudaram online, 6 jogaram online e 1 a 2 fizeram apostas online.

Ainda segundo este documento, 38% dos jovens iniciaram a utilização da internet antes dos 10 anos, percentagem que tem vindo a aumentar, mas, com oscilações consoante o ano, tendo diminuído entre 2023 e 2024.

No que se refere a problemas associados à utilização da internet, 36% dos jovens mencionaram ter experienciado pelo menos um de sete problemas nos 12 meses anteriores ao inquérito.

O tipo de problema mais mencionado pelos jovens em 2024 é o das situações de mal-estar emocional (21% dos jovens), seguindo-se as referências a problemas de rendimento na escola/trabalho (18%).

Aplicado pelo SICAD a mais de 90 mil jovens de 18 anos que participaram no ano passado no Dia da Defesa Nacional, o inquérito revela ainda que são sobretudo os rapazes que mais jogam online enquanto as raparigas passam mais tempo nas redes sociais, no ler e estudar, e na experiência de qualquer problema associado à utilização da internet.