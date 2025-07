Albuquerque diz que nunca irá privatizar o setor da eletricidade na Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse esta quarta-feira que o seu executivo nunca irá privatizar o setor da energia na região autónoma, apesar de 80% da capacidade instalada de produção de renováveis seja gerida por privados.

"Embora privados, estão sob a regulação e intervenção da Empresa de Eletricidade da Madeira [empresa pública]. Por isso mesmo é que eu nunca hei de privatizar este setor essencial", afirmou.

O chefe do executivo PSD/CDS-PP falava no Paul da Serra, no interior da ilha, onde inaugurou o primeiro parque híbrido de produção de energia renovável, a partir de fontes eólica e solar, um projeto privado orçado em 25 milhões de euros.

"Acho importante todo este investimento que tem sido feito na Madeira no sentido de garantirmos maior autonomia energética, ou seja, ficarmos menos dependentes das flutuações dos mercados e termos também uma compensação ao nível da peugada ecológica, menos emissões de gazes poluentes", sustentou.

De acordo com o governante, atualmente a região autónoma tem capacidade instalada para produzir 47% do total de energia a partir de fontes renováveis -- hídrica, eólica e solar -- e o objetivo é atingir 50% até ao final do ano.

Cerca de 80% da energia renovável é produzida por entidades privadas, sendo distribuída ao consumidor através da empresa pública do setor.

O social-democrata Miguel Albuquerque, que lidera o Governo Regional desde 2015, disse estar atento ao processo de liberalização a nível nacional, mas defende uma "discriminação positiva" para a região face às suas especificidades, reforçando que "nunca irá privatizar" o setor da eletricidade.

"O mais importante é, sem sombra de dúvida, nós ganharmos autonomia e independência energética, ou seja, se nós, através dos nossos recursos naturais, os hídricos, os eólicos e o sol, conseguirmos ter capacidade de carregar a eletricidade na Madeira com 50% de renováveis até ao final do ano, acho que é uma grande conquista e vamos continuar", afirmou.