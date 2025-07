Alga invasora apareceu em Portugal em 2019 e está fora de controlo

A macroalga invasora "Rugulopteryx okamurae" foi detetada pela primeira vez em Portugal em 2019, em S. Miguel, e está já nas costas do continente, especialmente no Algarve e em Cascais, desconhecendo-se forma de a controlar. Na terça-feira o Governo aprovou a Estratégia Nacional para a Gestão da Macroalga Invasora "Rugulopteryx okamurae", que está "a alastrar de forma preocupante na costa portuguesa", segundo um comunicado do executivo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Trata-se de uma "espécie exótica de origem asiática que tem vindo a alastrar de forma preocupante na costa portuguesa, com especial incidência no Algarve e na zona de Cascais", referia o comunicado conjunto do Ministério do Ambiente e Energia e do Ministério da Agricultura e Mar.

Num documento sobre a alga a que a Lusa teve acesso indica-se que em Cascais a invasora surgiu no ano passado e, em quatro meses, foram retiradas 2.000 toneladas da espécie em apenas duas praias. A barreira de algas não diminuiu entretanto nas praias afetadas. A espécie terá surgido em 2015 no estreito de Gibraltar, como espécie invasora. Nos Açores surgiu quatro anos depois, provavelmente vinda nas águas de lastro ou nos cascos de navios, e em poucos anos dominou habitats em superfícies rochosas na costa sul de S. Miguel. Em 2021 foi detetada no Faial. A forma rápida como se reproduz leva a que se acumulem grandes quantidades de biomassa, levadas pelas correntes e chegando às praias, indica o documento, no qual se recorda que em julho de 2022 a alga foi incluída na lista de espécies exóticas invasoras que preocupam a União Europeia. A "Rugulopteryx okamurae" é uma espécie perene de alga castanha das costas asiáticas cujo crescimento acelerado impede outras espécies de se desenvolverem, colonizando a maior parte do substrato rochoso do fundo do mar e levando a perda de biodiversidade. Provoca um aumento massivo de biomassa, sem precedentes, e afeta a fauna local, a paisagem e as praias.