Aluno apanhado com cábulas agride duas professoras na Faculdade de Direito

Um aluno universitário agrediu duas professoras e um aluno durante um exame de Direito Comercial 2 na Faculdade de Direito da Univerisdade de Lisboa (FDUL), depois de ter tido a prova suspensa por suspeita de cábulas.

Em comunicado, a FDUL confirma que o caso de fraude académica aconteceu esta terça-feira e que, no final da prova, o aluno em causa "voltou à sala e – de forma inesperada – agrediu as docentes, que ficaram feridas e em estado de choque".

Segundo o Público, um dos alunos que tentou conter os ataques foi também agredido com uma mordida no braço.

O jornal escreve que uma das docentes foi empurrada e foi-lhe puxado o cabelo, tendo batido com a cabeça e sido levada para urgências. O ataque visava a professora que identificou a cábula do aluno, que fez com que o exame fosse anulado.

A prova de recurso seria a última oportunidade dos alunos passarem à cadeira neste ano letivo, com o aluno a ter revelado que esta seria a sua última disciplina para concluir o curso e que estaria há cinco anos para a concluir, enquanto confrontava a professora.

A faculdade avança que "foram imediatamente realizadas todas as participações e diligências", tanto no plano criminal como no plano disciplinar.

"Foi aberto o competente procedimento disciplinar, com a imediata suspensão preventiva do aluno de todas as atividades escolares, com os efeitos inerentes", refere o instituto de ensino superior, que refere que se irá constituir como assistente no caso.

A FDUL manifesta ainda solidariedade para com as docentes agredidas e descreve-se como "intransigente em relação a este tipo de comportamentos".