Amadora-Sintra nega desvio de médicos para novo hospital

O Hospital Amadora-Sintra desmente o desvio de médicos daquela unidade para o novo Hospital de Sintra, que abriu há uma semana.

Em declarações à Renascença, o diretor da urgência da Unidade Local de Saúde do Amadora-Sintra (ULSASI), que abrange os dois hospitais, explica que o maior tempo de espera está relacionado com um aumento da procura.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Os médicos da urgência básica de Mem Martins [que encerrou] passaram para a urgência básica do Hospital de Sintra. Quando se passa de uma urgência básica em contentores para um hospital de maior dimensão, a afluência provavelmente ia aumentar. E foi isso que aconteceu, como nós estávamos à espera. Passámos de mais ou menos de 90 doentes por dia, para 140 por dia”, afirma Luís Duarte Costa.

Luís Duarte Costa nega que haja um único médico responsável por 600 camas, como foi noticiado esta quarta-feira, e fala mesmo em má fé.

Diz que há de facto dias em que no período noturno há apenas um médico de medicina interna, mas faz parte de uma equipa que inclui médicos de outras especialidades.

As declarações do diretor a urgência da ULSASI aconteceu depois do pedido de esclarecimento da Ordem dos Médicos sobre o agravamento da atividade no Hospital Fernando da Fonseca depois da abertura do novo hospital de Sintra.