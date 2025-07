Bombeiros exigem compromisso de liquidação de dívidas ou param ambulâncias do INEM

A Liga dos Bombeiros Portugueses mantém a ameaça de não usar as ambulâncias do INEM na sexta-feira, caso não seja regularizado o pagamento do montante em dívida às corporações pela prestação do serviço de emergência médica.

O executivo já saldou, na terça-feira, uma parte da dívida ao transferir 3,5 milhões de euros, ainda assim longe do valor total, que ascende os 15 milhões.

Para as 18h00 desta quarta-feira está marcada uma reunião entre Ministério da Saúde, Liga dos Bombeiros e INEM para resolver a questão.

À Renascença, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, diz que "não consegue antecipar o que é que se vai passar na reunião", mas promete que "se porventura nesta reunião não houver um compromisso de liquidação e com datas precisas sobre essa matéria", os bombeiros vão manter a paragem das ambulâncias.

António Nunes reforço que, como "entidade idónea", a Liga dos Bombeiros retirará a ameaça se "for encontrado o equilíbrio necessário para que as justas reivindicações sejam satisfeitas".