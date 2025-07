Cidanania. Consulta pública poderá ser alargada devido a falhas no site

O ministro da Educação admitiu esta quarta-feira alargar o prazo da consulta pública da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania devido a constrangimentos registados desde terça-feira em vários "sites" do Ministério da Educação.

"Está a causar prejuízo a todos os utilizadores do nosso sistema educativo, mas ninguém, seja na consulta pública, seja nos serviços, seja em que circunstância for, vai ser prejudicado", garantiu o ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), Fernando Alexandre.

Desde terça-feira que vários "sites" do Ministério da Educação registaram constrangimentos, chegando a ficar em baixo, incluindo a página da Direção-Geral da Educação, onde está a decorrer, desde segunda-feira, a consulta pública da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e das Aprendizagens Essenciais da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

Em declarações aos jornalistas no final de um encontro com os diretores escolares, em Lisboa, para preparar o próximo ano letivo, Fernando Alexandre confirmou as falhas e admitiu alargar, se necessário, vários prazos que estão a decorrer e que estão a ser afetados.

Além da consulta pública, os constrangimentos estão a afetar, por exemplo, a composição de turmas, tendo estado também em baixo, durante a manhã, o Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação, através do qual os professores podem candidatar-se aos concursos.

De acordo com Fernando Alexandre, as matriculas dos alunos dos 10.º e 12.º anos, que terminaram na terça-feira, não foram afetadas.

Ministro recusa que temas tenham sido retirados

Questionado pelos jornalistas, o ministro da Educação recusou que algum tema tenha sido retirado da disciplina de Cidadania.

"As questões de identidade de género, como todas as questões, como não eram oficiais, digamos assim, ou seja, estavam em guias e eram, no fundo, decididas 'ad hoc' pelas escolas. Elas eram tratadas em algumas escolas, não eram tratadas noutras. Eram tratadas de formas que podiam ser adequadas ou inadequadas, porque também não havia um referencial para o fazer", aponta Fernando Alexandre, referindo que, "neste caso, esses temas são tratados, mas num contexto que é essencial nesta disciplina e que eu tenho repetido muitas vezes, que é um eixo que é essencial na formação das pessoas, que é o respeito pela diferença.

"Para mim, e para este Governo, o respeito pelo indivíduo, o respeito pela diferença é essencial, em qualquer processo educativo”, diz o ministro, que se mostra preocupado com a formação de quem dá as aulas de Cidadania e Desenvolvimento.

"Na educação para a sexualidade, na literacia financeira, nos primeiros socorros, em múltiplas matérias, a minha preocupação é essa, é quem é que vai estar dentro da sala de aula, com que formação, a tratar temas que, como eu tenho dito, são complexos, na minha parte. Os primeiros socorros podem ser mais simples, são mais técnicos, mas muitas das outras matérias são muito complexas", sublinha Fernando Alexandre, reforçando a necessidade de "garantir que, de facto, temos pessoas formadas, capacitadas para isso".

[notícia atualizada às 14h51, com declarações sobre retirada dos temas da sexualidade da disciplina de Cidadania]