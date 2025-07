​Consultas no centro de saúde? Vai poder marcar na nova app SNS 24

A partir da tarde desta quarta-feira vai ser possível instalar a nova versão da app SNS 24 que traz novas funcionalidades. Uma das novidades será a possibilidade de marcar consulta nos cuidados de saúde primários.

“É uma grande mais-valia para os utentes”, disse aos jornalistas Sandra Cavaca, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) que esta quarta-feira esteve ao lado da ministra da Saúde na apresentação da nova aplicação e do novo portal SNS 24, depois de um investimento superior a 1,5 milhões de euros. As verbas foram asseguradas pelo Plano de Recuperação e Resiliências (PRR).

Outra novidade da aplicação será a hipótese de aceder ao boletim de saúde oral e aos cheques-dentista em formato digital.

A app SNS 24 está disponível gratuitamente nas lojas de aplicações móveis para android e ios. Quem já tiver a aplicação instalada, será suficiente fazer a atualização, explicam os responsáveis.

A cerimónia desta quarta-feira assinala oito anos de existência do SNS 24, um projeto que começou por ser uma linha telefónica e atualmente é uma plataforma omnicanal, que inclui o digital e uma rede de cerca de quatro centenas de Balcões SNS 24, distribuídos pelo país.

Presente na cerimónia estava também o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Martins.

Em declarações aos jornalistas, o governante reafirmava que a reforma do Estado passa pela modernização da saúde para atração de profissionais.

“Nós temos uma ambição de requalificar os trabalhadores da função pública, atrair jovens, jovens qualificados, trazer talento para os trabalhadores do Estado, médicos também, naturalmente, e outros profissionais que são tão necessários à requalificação dos nossos serviços”, explicou.

Em comunicado, o Ministério da Saúde aponta que o Portal SNS 24 “tem sido um pilar promotor da literacia ao facilitar a gestão individual e o acesso rápido a serviços e a informação de saúde”.

Quanto à app SNS 24, “permite aceder a informações e serviços digitais de saúde, centrando-se na mobilidade, monitorização pessoal e interação direta com os cuidados”.

“Até ao momento, já alcançou mais de 12 milhões de downloads”, remata a nota.